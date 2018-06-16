Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 10:04
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

По мнению политика, проводить фестиваль нужно за городом

Народный депутат от фракции "РПЛ" Игорь Мосийчук требует запретить проведение Марша равенства, который пройдет в воскресенье, 17 июня. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.

"Обратился в Окружной административный суд города Киев и в КГГА с требованием запретить гей-парад в столице. Мне все-равно, кто из них с кем спит – это их дело. Но, вместе с тем, считаю нарушением своего права на воспитание детей на основах традиционных семейных ценностей из-за пропаганды сексуальных извращений. Другими словами, агрессивное меньшинство нарушает права большинства, что является недопустимым", - сказал он.

По словам парламентария, проведение КиевПрайда якобы несет в себе сразу несколько угроз для общественности.

"Проведение гей-парада в столице несет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев. В связи с этим, если хотят, то пусть ходят-бродят где-то в поле за чертой города", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Кстати, травести-дива Монро показала образ, подготовленный для Марша равенства, который состоится в Киеве в воскресенье, 17 июня.

"Мурки, салют. Не судите строго, это проба пера в drag queen макияже. Хочу научиться филигранно рисовать новые лица, формы, и миксовать цвета. Пока что довольна румянами и губами, с бровями нужно попрактиковаться, и ресницы взять погуще, плюс клеить нижние. До #КиївПрайд время еще есть", - отметила артистка.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)

В Тель-Авиве прошел масштабный гей-парад: как это было (фото, видео) Организаторы Марша равенства объяснили скандальные плакаты
Теги: гей-парад, КиевПрайд
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь