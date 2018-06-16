"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)

По мнению политика, проводить фестиваль нужно за городом

Народный депутат от фракции "РПЛ" Игорь Мосийчук требует запретить проведение Марша равенства, который пройдет в воскресенье, 17 июня. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.

"Обратился в Окружной административный суд города Киев и в КГГА с требованием запретить гей-парад в столице. Мне все-равно, кто из них с кем спит – это их дело. Но, вместе с тем, считаю нарушением своего права на воспитание детей на основах традиционных семейных ценностей из-за пропаганды сексуальных извращений. Другими словами, агрессивное меньшинство нарушает права большинства, что является недопустимым", - сказал он.

По словам парламентария, проведение КиевПрайда якобы несет в себе сразу несколько угроз для общественности.

"Проведение гей-парада в столице несет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев. В связи с этим, если хотят, то пусть ходят-бродят где-то в поле за чертой города", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Кстати, травести-дива Монро показала образ, подготовленный для Марша равенства, который состоится в Киеве в воскресенье, 17 июня.

"Мурки, салют. Не судите строго, это проба пера в drag queen макияже. Хочу научиться филигранно рисовать новые лица, формы, и миксовать цвета. Пока что довольна румянами и губами, с бровями нужно попрактиковаться, и ресницы взять погуще, плюс клеить нижние. До #КиївПрайд время еще есть", - отметила артистка.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)