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Погрожував сокирою: під Харковом чоловік напав на пенсіонерку

STYLERЖиття    06.12.2018 - 10:12
Погрожував сокирою: під Харковом чоловік напав на пенсіонерку
Фото: Колаж РБК-Україна

33-річний чоловік був раніше судимий

5 грудня, у середу в Харківській області зловмисник скоїв розбійний напад на пенсіонерку. Раніше чоловік вже був судимий, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це інформує пресс-служба Нацполіції України.

Пенсіонерка повідомила, що невідомий через незамкнену кватирку проник у її квартиру, розбудив і почав погрожувати сокирою, після чого забрав усі заощадження, що знайшов.

Зловмисник наказав 83-річній жінці мовчати. Крім того, протягом декількох днів жив у квартирі господині. Як тільки шахрай покинув будинок жительки, вона зателефонувала в міліцію і все розповіла.

 

Нападника затримали. Ним виявився безробітний 33-річний житель Лозівського району, який раніше вже був судимий. На даний момент відкрито кримінальне провадження, чоловікові загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Запорізькій області студентка обікрала власницю квартири за наказом коханого. Відомо, що неповнолітня дівчина, перебуваючи в квартирі потерпілої, пішла на злочин на прохання свого знайомого, з яким вона мала романтичні стосунки.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера через те, що на них гавкала його собака. Пенсіонер вийшов подивитися, чому собака нервує, а підлітки кинулися на нього з кулаками і били його ногами по голові. 68-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця. Зловмисниці познайомилися з туристом на вулиці, після чого він запросив їх у свою квартиру, де дівчата скоїли напад.

Відео: РБК-Україна

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