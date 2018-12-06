Угрожал топором: под Харьковом мужчина напал на пенсионерку

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33-летний мужчина был ранее судим

5 декабря, в среду в Харьковской области мошенник совершил разбойное нападение на пенсионерку. Ранее мужчина уже был судим, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

Пенсионерка сообщила, что неизвестный через незапертую форточку проник в ее квартиру, разбудил и начал угрожать топором, после чего отобрал все сбережения, что нашел.

Злоумышленник приказал 83-летней женщине молчать. Помимо того, в течении нескольких дней жил в квартире хозяйки. Как только мошенник покинул дом жительницы, она позвонила в милицию и все рассказала.

Нападавшего задержали. Им оказался безработный 33-летний житель Лозовского района, который ранее уже был судим. На данный момент открыто уголовное производство, мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Запорожской области студентка обокрала хозяйку квартиры по приказу возлюбленного. Известно, что несовершеннолетняя девушка, находясь в квартире потерпевшей, пошла на преступление по просьбе своего знакомого, с которым она имела романтические отношения.

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака. Пенсионер вышел посмотреть, почему собака нервничает, а подростки кинулись на него с кулаками и били его ногами по голове. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца. Злоумышленницы познакомились с туристом на улице, после чего он пригласил их в свою квартиру, где девушки совершили нападение.

Видео: РБК-Украина