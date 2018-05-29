Погрожували і вимагали гроші: в мережі розповіли про кричущий випадок рекету в Дніпрі

Інформація про цей інцидент моментально поширилася мережею

Український десантник, ветеран АТО Валерій Ананьєв повідомив, що в Дніпрі місцеві бандити вимагають гроші у тату-салонів в обмін на "захист", а також загрожують сім'ям власників. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що по місту пройшла хвиля рекету.

"Тиждень тому мені передали недолугий привіт з дев’яностих, розбили голову, хотіли пограбувати, але натомість отримали по пиці", - говорить АТОшник.

Ананьєв розповів, що що до його друга, в тату-студію прийшли чотири чоловіки, погрожували дитині, і вимагали, щоб власник платив їм щомісяця 1000 доларів "за захист".

"З різницею в пів години, вони об’їздили декілька студій, і хтось навіть погодився платити. Через хороших людей вдалося вияснити, що це люди місцевого товариша "Мазепи", який в свою чергу підпорядковується іншому товаришу, якому, як мені пояснили, належить пів міста. Його ім’я поки що називати не буду", - вказав шокуючі подробиці ветеран АТО.

Валерій зазначив, що деякі власники салонів опустили руки і вирішили покинути Україну.

"Люди багато років офіційно працювали, розвивали свій бізнес, платили податки. І раптом з’явились якісь уй*бки, і вирішили, що можуть забирати у людей гроші та погрожувати їх сім’ям. Мені навели в приклад декілька ситуацій, в яких зрозуміло, що до поліції звертатись немає сенсу", - сказав АТОшник.

Скріншот поста (facebook.com/id.ananiev)

Він закликав місцеву владу вплинути на цю ситуацію.

Скріншот поста (facebook.com/id.ananiev)

Мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв розібратися з цим інцидентом

Скріншот коментарів (facebook.com/id.ananiev)

Також ветеран АТО показав фото одного з нападників.

Фото: Один із зловмисників (facebook.com/id.ananiev)

Додамо, що ця інформація моментально поширилася мережею. Запис репостнули уже більш як півтори тисячі користувачі. Про цей інцидент написав також відомий блогер Роман Синицин.

Раніше у мережі показали відео прощання із загиблим на Донбасі співробітником СБУ.

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