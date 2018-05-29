Угрожали и требовали деньги: в сети рассказали о вопиющем случае рэкета в Днепре

Информация об этом инциденте моментально распространилась в сети
Украинский десантник, ветеран АТО Валерий Ананьев сообщил, что в городе Днипро местные бандиты требуют деньги у тату-салонов в обмен на "защиту", а также грозят семьям владельцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что по городу прошла волна рэкета.
"Неделю назад мне передали непутевый привет из девяностых, разбили голову, хотели ограбить, но вместо этого получили по морде", - говорит АТОшник.
Ананьев рассказал, что к его другу, в тату-студию пришли четверо мужчин, угрожали ему и требовали, чтобы хозяин платил им ежемесячно 1000 долларов "за защиту".
"С разницей в пол часа, они объездили несколько студий, и кто-то даже согласился платить. Через хороших людей удалось выяснить, что это люди местного товарища "Мазепы", который в свою очередь подчиняется другому товарищу, которому, как мне объяснили, принадлежит пол города. Его имя пока называть не буду", - указал шокирующие подробности ветеран АТО.
Валерий отметил, что некоторые владельцы салонов опустили руки и решили покинуть Украину.
"Люди много лет официально работали, развивали свой бизнес, платили налоги. И вдруг появились какие-то уй*бки, и решили, что могут забирать у людей деньги и угрожать их семьям. Мне привели в пример несколько ситуаций, в которых понятно, что в полицию обращаться нет смысла", - сказал АТОшник.
Скриншот поста (facebook.com/id.ananiev)
Он призвал местные власти повлиять на эту ситуацию.
Скриншот поста (facebook.com/id.ananiev)
Мэр Днепра Борис Филатов пообещал разобраться с этим инцидентом
Скриншот комментариев (facebook.com/id.ananiev)
Также ветеран АТО показал фото одного из нападавших.
Фото: Один из злоумышленников (facebook.com/id.ananiev)
Добавим, что эта информация моментально распространилась в сети . Запись репостнули уже более полторы тысячи пользователей. Об этом инциденте написал также известный блогер Роман Синицын.
Ранее в сети показали видео прощания с погибшим на Донбассе сотрудником СБУ.
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