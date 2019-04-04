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В Україні змінилися правила відвідування сімейного лікаря: усі деталі

STYLERЖиття    04.04.2019 - 22:51
В Україні змінилися правила відвідування сімейного лікаря: усі деталі
Сімейні лікарі - в Україні змінилися правила відвідування (колаж: РБК-Україна)

Сімейний лікар зможе підписати декларацію з пацієнтом у будь-який час

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які працюють у лікарнях, що мають контракт з Національною службою здоров'я України, тепер будуть обслуговувати пацієнтів за новими правилами. Про це повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

Відтепер медичні заклади перейдуть на модель фінансування "гроші йдуть за пацієнтом", яка, стверджують у Кабміні, більш ефективна.

Так, з 1 квітня НСЗУ буде оплачувати роботу медустановам тільки за тих пацієнтів, у яких є декларації з лікарями, що працюють в цих лікарнях і поліклініках.

При цьому всі пацієнти, що звернулися до сімейного лікаря, отримають медичне обслуговування.

"Якщо пацієнту потрібен плановий огляд, електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти і укласти з ним декларацію відразу на прийомі", - сказано в повідомленні.

Якщо ж у лікаря вже достатня кількість пацієнтів, він може порадити пацієнту укласти декларацію з іншим лікарем установи.

В Україні змінилися правила відвідування сімейного лікаря: усі деталі

Сімейні лікарі - в Україні змінилися правила відвідування (фото: pixabay.com)

А в разі невідкладного стану пацієнта, який не обрав сімейного лікаря, або ж його лікар знаходиться у відпустці, на курсах, у відрядженні або на лікарняному, то в установі пацієнту будуть зобов'язані безоплатно надати медичну допомогу.

Але для отримання повного переліку послуг сімейного лікаря, пацієнт все ж зобов'язаний укласти з ним декларацію. При цьому кінцевого терміну для підписання немає - це можна зробити в будь-який час під час планового огляду.

Також в уряді зазначили, що екстрена медична допомога буде приїжджати на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від того, підписана декларація з сімейним лікарем чи ні.

Раніше ми писали про те, що реформи, які проводить Міністерство охорони здоров'я України дозволять заощадити 360 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 квітня змінюється принцип фінансування програми "Доступні ліки", за якою пацієнт отримує ліки в аптеках за рецептом безкоштовно або з невеликою доплатою.

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