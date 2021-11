В Україні чоловіки займаються сексом частіше за жінок і теж імітують оргазм (дослідження)

Чоловіки частіше кохаються, ніж жінки

Дослідження, яке проводилося серед українців віком від 18 до 60 років, що мешкають в містах з населенням 50 тисяч жителів та більше (всього було опитано 1099 людей), показало, що переважна більшість респондентів (57%) займаються сексом раз на тиждень і частіше.

При цьому, чоловіки декларують, що займаються сексом частіше за жінок: 46% зазначають, що це відбувається декілька разів на тиждень, порівнюючи з 31% серед жінок.

Частотою сексуальних актів більшість задоволена, але 38% виражають бажання стосовно більш активного сексуального життя.

Найбільш задоволеними частотою є жінки (56%) та вікова група 55-60 (72%).

Чоловіки ж прагнуть більше сексу.

Дослідження українського сексу (Gradus Research)

Можливо, такі результати пов'язані з тим, що жінки частіше обирають моногамний спосіб життя, порівнюючи з чоловіками (77% проти 64%).

"86% дотримуються думки, що займатися сексом краще з постійним партнером, але при цьому 20% були б не проти відкритих стосунків з іншими. Серед цих 20% більше чоловіків", - кажуть в Gradus Research.

Чоловіки теж імітують оргазм

Згідно з дослідженням, опублікованим журналом The Journal of Sex Research ще у 2010 році, 50% жінок і 25% чоловіків симулюють оргазм. Серед українців сьогодні ситуація дуже схожа.

Так, українки також рідше досягають оргазму під час сексу: лише 35% респонденток вказують на оргазм під час кожного статевого акту, порівнюючи з 78% серед чоловіків.

Також серед жінок є більш поширеною практика імітації оргазму: 64% вказують на те, що робили це хоча б раз у житті, у той час як серед чоловіків цей відсоток становить 23%.

Українці частенько імітують оргазм (Gradus Research)

Чому люди імітують оргазм?

За словами різноманітних сексологів, однією з основних причин імітації оргазму є певні проблеми психологічного характеру.

Зокрема, бажання жінки чи чоловіка порадувати партнера/партнерку і показати, що він/вона best of the best, в тому числі, у сексі.

Ще один фактор пов'язаний з передчасним закінченням статевого акту - коли у одного з партнерів вже вичерпалися сили, а інший не досягнув кульмінації.

Також людина, яка імітує оргазм, може робити це елементарно заради того, щоб уникнути незручних ситуацій у ліжку. Особливо це стосується пар, які не перебувають у довготривалих стосунках.

При цьому спеціалісти радять не прикидатися, а обговорювати з партнерами інтимне життя і ділитися своїми відчуттями, оскільки важливо слухати та чути один одного для досягнення найкращих результатів.

Зауважимо, що згідно з дослідженням Gradus Research, переважна більшість українців обговорює зі своїми сексуальними партнерами те, що їм не сподобалося під час сексу (68%), а також секс загалом та особисті сексуальні фантазії (62%).

"Важливо відмітити, що серед сексуально задоволених значуще вищий відсоток тих, хто може вільно розмовляти про секс та сексуальні фантазії з партнером (70%, порівнюючи з 50% серед сексуально незадоволених)", - йдеться у прес-релізі.

Українці часто розмовляють про секс з партнерами (Gradus Research)

Як би там не було, переважна більшість респондентів відчувають позитивні емоції стосовно свого сексуального життя, такі як радість, цікавість, впевненість.

"Задоволеність сексуальними є пов’язаним із переживанням щастя. Відсоток щасливих людей серед сексуально задоволених значуще вище - 63%, порівнюючи з 54% серед усієї вибірки та з 40% серед сексуально незадоволених", - відзначають дослідники.

Наостанок хотілося б звернути увагу і на те, що, за твердженнями переважної більшості респондентів, секс до шлюбу є прийнятним.

Секс до шлюбу є прийнятним (Gradus Research)