В Украине мужчины занимаются сексом чаще женщин и тоже имитируют оргазм (исследование)

Мужчины чаще занимаются сексом, чем женщины

Исследование, которое проводилось среди украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением 50 тысяч жителей и более (всего было опрошено 1099 человек), показало, что подавляющее большинство респондентов (57%) занимаются сексом раз в неделю и чаще.

При этом, мужчины декларируют, что занимаются сексом чаще женщин: 46% отмечают, что это происходит несколько раз в неделю, по сравнению с 31% среди женщин.

Частотой сексуальных актов большинство удовлетворены, но 38% выражают желание "более активной сексуальной жизни".

Наиболее довольные частотой женщины (56%) и возрастная группа 55-60 (72%).

Мужчины же хотят больше секса.

Исследование украинского секса (Gradus Research)

Возможно, такие результаты связаны с тем, что женщины чаще выбирают моногамный образ жизни по сравнению с мужчинами (77% против 64%).

"86% придерживаются мнения, что заниматься сексом лучше с постоянным партнером, но при этом 20% были бы не против открытых отношений с другими. Среди этих 20% больше мужчин", - говорят в Gradus Research.

Мужчины тоже имитируют оргазм

Согласно исследованию, опубликованному журналом The Journal of Sex Research еще в 2010 году, 50% женщин и 25% мужчин симулируют оргазм. Среди украинцев сегодня ситуация очень похожая.

Так, украинки тоже реже достигают оргазма во время секса: только 35% респонденток указывают на оргазм во время каждого полового акта, по сравнению с 78% среди мужчин.

Также среди женщин является более распространенной практика имитации оргазма: 64% указывают на то, что делали это хотя бы раз в жизни, в то время как среди мужчин этот процент составляет 23%.

Украинцы частенько имитируют оргазм (Gradus Research)

Почему люди имитируют оргазм?

По словам разнообразных сексологов, одной из основных причин имитации оргазма являются определенные проблемы психологического характера.

В частности, желание женщины или мужчины порадовать партнера/партнершу и показать, что он/она best of the best, в том числе, в сексе.

Еще один фактор связан с преждевременным окончанием полового акта - когда у одного из партнеров уже иссякли силы, а другой не достиг кульминации.

Также человек, который имитирует оргазм, может делать это элементарно ради того, чтобы избежать неловких ситуаций в постели. Особенно это касается пар, которые не состоят в долговременных отношениях.

При этом специалисты советуют не притворяться, а обсуждать с партнерами интимную жизнь и делиться своими ощущениями, поскольку важно слушать и слышать друг друга для достижения наилучших результатов.

Заметим, что согласно исследованию Gradus Research, подавляющее большинство украинцев обсуждает со своими сексуальными партнерами то, что им не понравилось во время секса (68%), а также секс в общем и личные сексуальные фантазии (62%).

"Важно отметить, что среди сексуально удовлетворенных значимо выше процент тех, кто может свободно говорить о сексе и сексуальные фантазии с партнером (70% по сравнению с 50% среди сексуально неудовлетворенных)", - говорится в пресс-релизе.

Украинцы часто разговаривают о сексе с партнерами (Gradus Research)

Как бы то ни было, подавляющее большинство респондентов испытывают положительные эмоции в отношении своей сексуальной жизни, такие как радость, любопытство, уверенность.

"Удовлетворенность сексуальными является связанным с переживанием счастья. Процент счастливых людей среди сексуально удовлетворенных значимо выше - 63%, по сравнению с 54% среди всей выборки и с 40% среди сексуально недовольных", - отмечают исследователи.

Напоследок хотелось бы обратить внимание и на то, что, по утверждениям подавляющего большинства респондентов, секс до брака является приемлемым.

Секс до брака является приемлемым (Gradus Research)