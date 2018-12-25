В Україні потрапив під заборону противірусний препарат

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"Гроприм" є противірусним засобом із імуномодулюючими властивостями

В Україні потрапив під заборону лікарський препарат "Гроприм" - ці противірусні таблетки виводять з обігу на території країни. Про це повідомляється на сайті Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Як вказується в тексті розпорядження №135, йдеться про таблетки по 500 мг №20 (10х2) у блістерах, серії 011017, № 40 (10х4) у блістерах, серії 021017, 010918.

Забороняється реалізація, зберігання та застосування цього лікарського засобів виробництва ТОВ "Астрафарм".

Скрін: dls.gov.ua

Також зазначається, що власники аптек повинні невідкладно перевірити наявність цих таблеток "Гроприм", вилучити їх з обігу, повернути постачальнику (виробнику) або утилізувати.

"Гроприм" - противірусний засіб із імуномодулюючими властивостями. Препарат нормалізує (до індивідуальної норми) клітинний імунітет, індукуючи дозрівання і диференціювання Т-лімфоцитів і Т1-хелперів, потенціюючи індукцію лімфопроліферативної відповіді у мітогенних або антиген-активних клітинах.

"Гроприм" містить пшеничний крохмаль, який може містити глютен, але у вкрай малій кількості. До складу "Гроприма" входить маніт (Е 421), який може надавати проносну дію.

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Відео: РБК-Україна