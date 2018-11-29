В Україні потрапили під заборону популярні ліки

Таке рішення було прийнято на підставі негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу
В Україні ввели заборону на продаж однієї із серій популярного препарату проти здуття "Еспумізан". Про це йдеться в рішенні Укрдержлікслужби від 28 листопада.
Йдеться про краплі оральні, емульсії, 40 мг/мл по 30 мл у флаконі з крапельницею-вставкою і пробкою; по 1 флакону в картонній коробці "Еспумізан L" серії 82 031.
У прес-службі установи опублікували фотокопію рішення:
Скрін: dls.gov.ua
Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на підставі негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу, а саме у зв'язку з наявністю в зразках серії білих включень.
Як повідомлялося раніше, в Україні нещодавно заборонили використовувати одну з серій антисептика "Біосепт" розчин для зовнішнього застосування.
Також ми писали про те, що в нашій країні заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.
Нагадаємо, що в Україні також заборонила реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.
Відео: РБК-Україна