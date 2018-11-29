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В Украине попало под запрет популярное лекарство

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 23:22
В Украине попало под запрет популярное лекарство
Иллюстративное фото (antiaids.org)

Такое решение было принято на основании негативного вывода о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства

В Украине ввели запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан". Об этом говорится в решении Укргослекслужбы от 28 ноября.

Речь идет о каплях оральных, эмульсиях, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке "Эспумизан L" серии 82 031.

В пресс-службе учреждения опубликовали фотокопию решения:

В Украине попало под запрет популярное лекарство

Скрин: dls.gov.ua

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании негативного вывода о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства, а именно в связи с наличием в образцах серии белых включений.

Как сообщалось ранее, в Украине недавно запретили использовать одну из серий антисептика "Биосепт" раствор для наружного применения.

Также мы писали о том, что в нашей стране запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Напомним, что в Украине также запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

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