В Украине попало под запрет популярное лекарство

Иллюстративное фото (antiaids.org)

Такое решение было принято на основании негативного вывода о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства

В Украине ввели запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан". Об этом говорится в решении Укргослекслужбы от 28 ноября.

Речь идет о каплях оральных, эмульсиях, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке "Эспумизан L" серии 82 031.

В пресс-службе учреждения опубликовали фотокопию решения:

Скрин: dls.gov.ua

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании негативного вывода о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства, а именно в связи с наличием в образцах серии белых включений.

Как сообщалось ранее, в Украине недавно запретили использовать одну из серий антисептика "Биосепт" раствор для наружного применения.

Также мы писали о том, что в нашей стране запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Напомним, что в Украине также запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина