В Україні заборонили черговий антисептик

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Антисептик "ЕТАНОЛ 96" широко застосовується для дезінфекції

В Україні запровадили заборону на використання, реалізацію, зберігання та застосування одного з антисептиків - лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96". Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, зазначається на сайті відомства.

Вказується, що дане рішення було прийнято через сфальсифікований сертифікат якості.

Держслужба заборонила продаж, зберігання і застосування "ЕТАНОЛ 96" - розчину для зовнішнього застосування 96% по 100 мл, серії 041016, українського виробництва (ПП "Кілафф").

Всі аптеки зобов'язали невідкладно після отримання цього розпорядження перевірити наявність всіх серій цього антисептика і вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та / або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.

Антисептик "ЕТАНОЛ 96" широко застосовується для дезінфекції, чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

Етанол є одноатомным спиртом з формулою C₂H₅OH, раціональна формула 0 CH₃-CH₂-OH. Це другий представник гомологічного ряду одноатомних спиртів. Етанол - горюча, безбарвна прозора рідина.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.

Також ми писали про те, що в нашій країні заборонила реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.

Нагадаємо, у вересні в Одесі блокували контрабанду наркотиків.

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Відео: РБК-Україна