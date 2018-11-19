В Украине запретили очередной антисептик

Фото: коллаж РБК-Украина

Антисептик "ЭТАНОЛ 96" широко применяется для дезинфекции

В Украине установили запрет на использование, реализацию, хранение и применение одного из антисептиков - лекарственного средства "ЭТАНОЛ 96". Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, указывается на сайте ведомства.

Указывается, что данное решение было принято из-за сфальсифицированного сертификата качества.

Госслужба запретила продажу, хранение и применение "ЭТАНОЛ 96" - раствора для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 041016, украинского производства (ЧП "Килафф").

Все аптеки обязали безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие всех серий данного антисептика и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Антисептик "ЭТАНОЛ 96" широко применяется для дезинфекции, оказывает "дубильное" действие на кожу и слизистые оболочки.

Этанол является одноатомным спиртом с формулой C₂H₅OH, рациональная формула 0 CH₃-CH₂-OH. Это второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. Этанол - горючая, бесцветная прозрачная жидкость.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Также мы писали о том, что в нашей стране запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

Напомним, в сентябре в Одессе блокировали контрабанду тяжелых наркотиков.

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