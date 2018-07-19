В Україні заборонили до продажу популярний препарат з кальцієм

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Він тимчасово заборонений для застосування

В Україні тимчасово заборонили до продажу та застосування препарат, який призначений для профілактики та лікування дефіциту вітаміну D і кальцію. Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мова йде про таблетки "Кальцій-Д3 Нікомед Форте" серії 11433082 і 11429329. Він продавався в таблетках по 60 штук у флаконі.

Розпорядження Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (portal.diklz.gov.ua/PublicSite)

В даний момент всі аптеки зобов'язані перевірити свої склади на наявність цього препарату. Якщо таблетки будуть знайдені, їх повинні вилучити з продажу і відправити на карантин до наступного розпорядження служби.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування медичного імунобіологічного препарату Кальцій-Д3 Нікомед Форте, таблетки жувальні, 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці...виробництва Такеда АС, Норвегія, до окремого рішення Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками", - сказано в розпорядженні

Нагадаємо, українців попередили про перші симптоми туберкульозу.

За даними виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

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