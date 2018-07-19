В Украине запретили к продаже популярный препарат с кальцием

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Он временно запрещен для применения

В Украине временно запретили к продаже и применению препарат, который предназначен для профилактики и лечения дефицита витамина D и кальция. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Речь идет о таблетках "Кальций-Д3 Никомед Форте" серии 11433082 и 11429329. Он продавался в таблетках по 60 штук во флаконе.

Распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками (portal.diklz.gov.ua/PublicSite)

В данный момент все аптеки обязаны проверить свои склады на наличие этого препарата. Если таблетки будут найдены, их должны изъять из продажи и отправить на карантин до следующего распоряжения службы.

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата Кальций-Д3 Никомед Форте, таблетки жевательные, 60 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке…производства Такеда АС, Норвегия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками", - сказано в распоряжении.

Напомним, украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза.

По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

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