В Украине запретили к продаже популярный препарат с кальцием

STYLER LIFE 19.07.2018 - 16:22
Иллюстративное фото (pixabay) Иллюстративное фото (pixabay)

Он временно запрещен для применения

В Украине временно запретили к продаже и применению препарат, который предназначен для профилактики и лечения дефицита витамина D и кальция. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Речь идет о таблетках "Кальций-Д3 Никомед Форте" серии 11433082 и 11429329. Он продавался в таблетках по 60 штук во флаконе.

В Украине запретили к продаже популярный препарат с кальцием

В Украине запретили к продаже популярный препарат с кальцием

Распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками (portal.diklz.gov.ua/PublicSite)

В данный момент все аптеки обязаны проверить свои склады на наличие этого препарата. Если таблетки будут найдены, их должны изъять из продажи и отправить на карантин до следующего распоряжения службы.

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата Кальций-Д3 Никомед Форте, таблетки жевательные, 60 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке…производства Такеда АС, Норвегия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками", - сказано в распоряжении.

Напомним, украинцев предупредили о первых симптомах туберкулеза. 

По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, почти каждый четвертый случай в Украине - это мультирезистентный туберкулез, который не подлежит лечению эффективными препаратами.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия

Настроение на весь день: Уляна Супрун рассказала, как правильно начать утро "Можно есть мороженое": Супрун объяснила, почему нужно употреблять холодное при болях в горле
Теги:  здоровье,  запрет,  препарат,  лекарство