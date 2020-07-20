Українець намагався задавити собаку, спеціально ганяючись за нею на авто

У місті Подольськ помітили неадекватного чоловіка, який хотів убити собаку під колесами свого автомобіля. Місцевий житель їхав на машині, а по дорозі бігла тварина. Замість того щоб зупинитися, чоловік розвернувся і знову зачепив тікаючу вівчарку, після чого зник з місця події.

Як відзначають очевидці, за кермом був син багатого фермера. Про це пише "Думська".

Поліція відкрила за фактом події кримінальне виробництво. Дії водія кваліфікували по частині 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з твариною).

Потерпілу тварину відвезли до ветеринарної клініки.

Відео можна подивитися тут. Увага, воно містить елементи насильства.

Під відео українці залишили свої коментарі. Багато хто вважає, що собака сама винна, бо кидалася під колеса.

На відео видно, що автомобіль їхав по дорозі, а собака сама кинулася на автомобіль. Ніяких агресивних дій з боку водія я не побачив. Не побачив я і великої швидкості, на якій нібито їхав автомобіль. Але виникає питання, що робила на вулиці велика собака, без повідка, намордника, і без спостереження господаря?

Видно, як собака біжить перед автомобілем і тікає від автомобіля. Знайдеться вже хоч хто-небудь в цій дивовижній країні, хто відріже яйця цьому вилупку, щоб не плодився. Чи будуть чекати поки як зайцева повбиває купу народу і буде на зоні засмагати на шезлонгу. Куди сусіди дивляться, чекають поки їх дітей почне тиснути або в туалеті топити, як вже один дебіл зробив.

Видно, як собака біжить від автомобіля, а він навіть не намагається скинути швидкість.

Як ми раніше писали, у Києві на жінку нацькували бійцівську собаку (шокуюче відео).