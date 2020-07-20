Українець намагався задавити собаку, спеціально ганяючись за нею на авто

Неадекватний чоловік хотів задавити собаку
У місті Подольськ помітили неадекватного чоловіка, який хотів убити собаку під колесами свого автомобіля. Місцевий житель їхав на машині, а по дорозі бігла тварина. Замість того щоб зупинитися, чоловік розвернувся і знову зачепив тікаючу вівчарку, після чого зник з місця події.
Як відзначають очевидці, за кермом був син багатого фермера. Про це пише "Думська".
Поліція відкрила за фактом події кримінальне виробництво. Дії водія кваліфікували по частині 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з твариною).
Потерпілу тварину відвезли до ветеринарної клініки.
Відео можна подивитися тут. Увага, воно містить елементи насильства.
Під відео українці залишили свої коментарі. Багато хто вважає, що собака сама винна, бо кидалася під колеса.
Як ми раніше писали, у Києві на жінку нацькували бійцівську собаку (шокуюче відео).