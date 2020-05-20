Українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрприз

У Мелітополі чоловік виявив у м'ясному виробі мух
У Мелітополі чоловік пішов за продуктами, але в покупках його чекав приголомшливий сюрприз. Місцевий мешканець придбав у магазині сосиски, відкрив їх вдома, але у них виявилися мертві мухи. Як потрапили туди комахи - невідомо.
Як повідомляє "РІА Мелітополь", м'ясна продукція виробляється Мелітопольським м'ясокомбінатом. На ній значиться маркування, що це вищий сорт. Відзначається, що сосиски були в заводській упаковці. У виданні не уточнюється, чи написав скаргу чоловік.
На щастя, чоловік не встиг з'їсти куплені сосиски. Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. Українці не вірять у те, що показав на фото чоловік.
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Автор: Марія Соловей