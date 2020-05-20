Украинец сходил в магазин, но в продуктах обнаружил шокирующий сюрприз

В Мелитополе мужчина обнаружил в мясном изделии мух
В Мелитополе мужчина пошел за продуктами, но в покупках его ждал шокирующий сюрприз. Местный житель приобрел в магазине сосиски, открыл их дома, но в них оказались мертвые мухи. Как попали туда насекомые - неизвестно.
Как сообщает "РИА Мелитополь", мясная продукция производится Мелитопольским мясокомбинатом. На ней значится маркировка, что это высший сорт. Отмечается, что сосиски были в заводской упаковке. В издании не уточняется, написал ли жалобу мужчина.
К счастью, мужчина не успел съесть купленные сосиски. Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. Украинцы не верят в то, что показал на фото мужчина.
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Автор: Мария Соловей