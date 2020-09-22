Українська група представила музичний "приворот свободи"

Група МАХА (фото: прес-служба)

Група МАХА в новому синглі використала магічний приворот

Українська група МАХА представила новий україномовний сингл "Тут і там", який увійде в новий міні-альбом колективу.

"Тут і там" - уособлення боротьби зі страхами та перепонами, які замикають нас зсередини на шляху до нашої мети. В бріджі пісні гурт використовує приворот, який було перероблено та адаптовано під головний меседж пісні: допомогти розбити кожному слухачу свої ж перепони, звільнити кожного від страхів, подарувавши внутрішню свободу та можливість гуляти “по воді й по вітрам”.

"Кожен з нас має власний генетичний код, який запрограмований на кожному етапі нашого життя “дарувати” нам різного роду випробування. Страх - одне з випробування, яке руйнує нас зсередини. Знайти правильну комбінацію коду в боротьбі з випробуваннями на нашому шляху - головна місія життя. “Тут і там” була написала саме з цією метою - налаштувати слухача вдихнути свободу та перемогти самого себе з середини", - розповідає фронтвумен гурту Марина Остапенко.

МАХА представили новий україномовний сингл "Тут і там"

Нагадаємо, нещодавно група презентувала кліп на пісню "На глибині". Сексуальність і кокетливість в пісні, викликає у закоханих бажання потонути один в одному.