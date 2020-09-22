Украинская группа представила музыкальный "приворот свободы"

Группа МАХА (фото: пресс-служба)

Группа МАХА в новом сингле использовала магический приворот

Украинская группа МAХA представила новый украиноязычный сингл "Тут і там", который войдет в новый мини-альбом коллектива.

"Тут і там" - олицетворение борьбы со страхами и препятствиями, которые закрывают нас изнутри на пути к нашей цели. В бридже песни группа использует приворот, который был переделан и адаптирован под главный месседж песни: помочь разбить каждому слушателю свои же преграды, освободить каждого от страхов, подарив внутреннюю свободу и возможность гулять "по воде и по ветрам".

"Каждый из нас имеет свой генетический код, который запрограммирован на каждом этапе нашей жизни "дарить" нам разного рода испытания. Страх - одно из испытаний, которое разрушает нас изнутри. Найти правильную комбинацию кода в борьбе с испытаниями на нашем пути - главная миссия жизни. "Тут і там" была написана именно с этой целью - настроить слушателя вдохнуть свободу и победить самого себя изнутри", - рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

МAХA представили новый украиноязычный сингл "Тут і там"

Напомним, недавно группа презентовала клип на песню "На глибині". Сексуальность и кокетливость в песне, вызывает у влюбленных желание утонуть друг в друге.