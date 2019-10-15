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Український гурт заспівав про удар під дих, якого іноді завдає життя

STYLERЖиття    15.10.2019 - 14:36
Український гурт заспівав про удар під дих, якого іноді завдає життя
Semmar випустили "Аперкот" (фото: прес-служба гурту)

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Гурт Semmar перервав тривале мовчання і випустив пісню "Аперкот". Цього разу Андрiй Шатров та Артем Веремієнко долучили до запису матерiалу вiдомого саундпродюсера Артура Данієляна.

"Аперкот" - це той удар під дих, якого іноді завдає життя. I тут iдеться не тільки про романтичні стосунки. Ми не випускали пісні два роки. Текст і частину музичних ідей занотували, коли грали іншим складом. Після цього були години техно, танці, бійки, сварки, переїзди, одруження і розлучення, зруйновані квартири і власна зарозумілість. Нарешті з’ясувалося, що одна з назв танцювальних па, які згадуються в пісні, означає зовсім інше", - говорить про нове творіння Шатров.

Український гурт заспівав про удар під дих, якого іноді завдає життя

Semmar випустили "Аперкот" (фото: прес-служба гурту)

"Це наша перша співпраця з саундпродюсером Артуром Данієляном. Він справжній гуру звуку та джерело музичних рішень. Попереду нові пісні. Нам набридло мовчати", - додав музикант.

Semmar - Аперкот

Нагадаємо, що Semmar стартували у 2013-му, майстерно поєднавши у пiснях електронiку, джаз та синтi-поп. За два роки вони встигли випустити міні-альбом "Друг" і відіграти на 10 найбільших фестивалях України. Потім була повноформатна платівка "Босфор" у 2016-му, яку високо оцінили музичні критики провідних ЗМІ.

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