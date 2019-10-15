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Украинская группа спела про удар под дых, который иногда наносит жизнь

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 14:36
Украинская группа спела про удар под дых, который иногда наносит жизнь
Semmar выпустили "Аперкот" (фото: пресс-служба группы)

Украинские интеллигенты Semmar презентуют новый сингл

Группа Semmar прервала затянувшееся молчание и выпустила песню "Аперкот". На этот раз Андрей Шатров и Артем Веремеенко приобщили к записи материала известного саундпродюсера Артура Даниеляна.

"Апперкот" - это тот удар под дых, который иногда наносит жизнь. И речь здесь не только о романтических отношениях. Мы не выпускали песни два года. Текст и часть музыкальных идей записали, когда играли другим составом. После этого были часы техно, танцы, драки, ссоры, переезды, женитьбы и расставания, разрушенные квартиры и собственное самомнение. Наконец выяснилось, что одно из названий танцевальных па, которые упоминаются в песне, означает совсем другое", - говорит о новом творении Шатров.

Украинская группа спела про удар под дых, который иногда наносит жизнь

Semmar выпустили "Аперкот" (фото: пресс-служба группы)

"Это наше первое сотрудничество с саундпродюсером Артуром Даниеляном. Он настоящий гуру звука и источник музыкальных решений. Впереди новые песни. Нам надоело молчать", - добавил музыкант.

Semmar - Аперкот

Напомним, что Semmar стартовали в 2013-м, мастерски соединив в песнях электронику, джаз и синти-поп. За два года они успели выпустить мини-альбом "Друг" и отыграть на 10 крупнейших фестивалях Украины. Потом была полноформатная пластинка "Босфор" в 2016-м, которую высоко оценили музыкальные критики ведущих СМИ.

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