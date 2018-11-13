Українська модель розбилася на скутері, отримавши перелом ноги та хребта

Фото: Колаж РБК-Україна

Страхового полісу у дівчини не виявилося

31 жовтня близько години дня у місті Сяминь українська модель Тетяна Трібель розбилася на скутері, отримавши перелом ноги і хребта. Вже другий тиждень дівчина лежить у китайській лікарні і благає про допомогу небайдужих. Необхідна дівчині операція коштує 7,5 тисяч доларів. Про це повідомляє ТСН.

"Хлопець з мого агентства купив скутер. Питав, чи вмію я їздити. Я не вмію. Він запропонував спробувати. Я не знаю, чому так вийшло. Я навіть на ковзани, лижі не стаю і на велосипед не сідаю. Боюся пошкодити що-небудь або синяк поставити. Може, переконало те, як він сказав, що це безпечно. Сіла, проїхала 10 метрів, вивернулося кермо, врізалася в бордюр, перелетіла через кермо, зробивши колесо в повітрі", - розповідає Тетяна.

Впавши на асфальт, дівчина зрозуміла, що зламала ногу і спину. Після чого Тетяну забрала швидка. Враження про китайську лікарню у дівчини залишилися не найприємніші. "Мене просто тягали, кидали на стіл, як мішок картоплі, щоб зробити рентген. Чотири рази перекидали. Не давали знеболюючих. Через 6 годин дали ібупрофен. Сильне знеболювальне дали тільки тоді, коли я в один момент перестала дихати", - ділиться Тетяна.

Фото: (tsn.ua)

Після інциденту дівчина звернулася за допомогою до консульства України в Шанхаї. Дипломати змогли домовитися з її роботодавцем про оплату медичних послуг. Тетяна каже, що лікування дороге, не вказуючи точної суми. Також модель стверджує, що очікувала оформлення страхування від роботодавця, тому особисто цим питанням не займалася.

Для того, щоб знову ходити, дівчині потрібна операція, яка може обійтися в 7,5 тисяч доларів. Ще в тисячу обійдеться імплант для хребта. Прогнози щодо ноги лікарі поки що відмовляються робити. Скільки буде коштувати і як довго триватиме реабілітація - на даний момент невідомо.

Картка для допомоги 4149 4996 4091 7314, Трібель Тетяна Олександрівна.

Нагадаємо, що у Польщі водій на пішохідному переході збив трьох українок. Інцидент стався ввечері 10 листопада в селі Сарнув Сілезького воєводства. 36-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai Tucson на освітленому пішохідному переході збив трьох жінок. Після удару одна з них впала в канаву, друга опинилася на протилежному боці дороги, а третя впала під колеса автомобіля.

Ми писали, що під Запоріжжям на трасі зіткнулися дві вантажівки. В результаті удару з вантажівки розсипалися труби. До місця події були викликані рятувальники, які дістали водія вантажівки, затиснутого в кабіні.

А також повідомляли, що автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту. Після машина не зупинилася, а в'їхала в підземний перехід.

Відео: (РБК-Україна)