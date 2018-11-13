Украинская модель разбилась на скутере, получив перелом ноги и позвоночника

Фото: Коллаж РБК-Украина

Страхового полиса у девушки не оказалось

31 октября около часа дня в городе Сямынь украинская модель Татьяна Трибель разбилась на скутере, получив перелом ноги и позвоночника. Уже вторую неделю девушка лежит в китайской больнице и умоляет о помощи неравнодушных. Необходимая девушке операция стоит 7,5 тысяч долларов. Об этом сообщает ТСН.

"Парень из моего агентства купил скутер. Спрашивал, умею ли я ездить. Я не умею. Он предложил попробовать. Я не знаю, почему так получилось. Я даже на коньки, лыжи не становлюсь и на велосипед не сажусь. Боюсь повредить что-нибудь или синяк поставить. Может, убедило то, как он сказал, что это безопасно. Села, проехала 10 метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе", - рассказывает Татьяна.

Упав на асфальт, девушка поняла, что поломала ногу и спину. После чего Татьяну забрала скорая. Впечатления о китайской больнице у девушки остались не самые приятные. "Меня просто таскали, бросали на стол, как мешок картошки, чтобы сделать рентген. Четыре раза перебрасывали. Не давали обезболивающих. Через 6 часов дали ибупрофен. Сильное обезболивающее дали только тогда, когда я в один момент перестала дышать", - делится Татьяна.

Фото: (tsn.ua)

После инцидента девушка обратилась за помощью в консульство Украины в Шанхае. Дипломаты смогли договориться с ее работодателем об оплате медицинских услуг. Татьяна говорит, что лечение дорогое, не указывая точную сумму. Также модель утверждает, что ожидала оформления страхования от работодателя, поэтому лично этим вопросом не занималась.

Для того, чтобы снова ходить, девушке нужна операция, которая может обойтись в 7,5 тысяч долларов. Еще в тысячу обойдется имплант для позвоночника. Прогнозы касательно ноги врачи пока что делать отказываются. Сколько будет стоить и как долго продлится реабилитация - на данный момент неизвестно.

Карточка для помощи 4149 4996 4091 7314, Трибель Татьяна Александровна.

Напомним, что в Польше водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок. Инцидент произошел вечером 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний местный житель на автомобиле Hyundai Tucson на освещенном пешеходном переходе сбил трех женщин. После удара одна из них упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне дороги, а третья упала под колеса автомобиля.

Мы писали, что под Запорожьем на трассе столкнулись два грузовика. В результате удара из перевернувшегося грузовика рассыпались трубы. К месту происшествия были вызваны спасатели, которые достали водителя грузовика, зажатого в кабине.

А также сообщали, что автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта. После машина не остановилась, а въехала в подземный переход.

Видео: (РБК-Украина)