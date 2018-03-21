Українські лікарі-онкологи стали зірками мережі: опубліковано відео

Відео медиків отримало більше трьох мільйонів переглядів на YouTube

Лікарі-онкологи з Чернігова стали справжніми зірками мережі завдяки своєму ролику з привітаннями до Міжнародного жіночого дня. Це відео набрало величезна кількість лайків, його подивилися більше трьох мільйонів чоловік. Про це повідомляється в сюжеті "Сегодня".

Нагороду медики отримали за свій креатив. В якості призу за свої старання вони отримали медичне обладнання від межународной компанії.

Відео: Медики-онкологи з Чернігова (YouTube/Сьогодні)

У ролику показано чоловіки-лікарі які вітають жінок у формі пісні. Зазначається, що слова, музика і режисура - справа рук самих лікарів

"Коли виникла така ідея, ми не розраховували на таку популярність і такий результат. Спочатку це було привітання своїх жінок, ми щороку вітаємо наших жінок", – розповів головний лікар Чернігівського онкодиспансеру Валерій Зуб.

Але найбільший приз за свою креативність онкологи отримали від іноземної компанії, яка займається виробництвом медичного обладнання.

"Побачивши наш відеокліп, вони дуже добре відгукнулися про нашому відео і наших дівчат, і нашої адміністрації, і вони запропонували співпрацю", – заявила прес-секретар Чернігівського онкодиспансеру Уляна Ковальчук.

Після декількох днів ролика в мережі, лікарі стали дійсно зірками. Їх навіть почали впізнавати на вулицях.

Як раніше повідомлялося, у мережі розповіли про корупцію в медичних навчальних закладах (відео).