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Украинские врачи-онкологи стали звездами сети: опубликовано видео

STYLERLIFE        21.03.2018 - 22:13
Онкологи (Скриншот из видео)
Онкологи (Скриншот из видео)

Видео медиков получило более трех миллионов просмотров на YouTube

Врачи-онкологи из Чернигова стали настоящими звездами сети благодаря своему ролику с поздравлениями к Международному женскому дню. Это видео набрало огромное количество лайков, его посмотрели более трех миллионов человек. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Награду медики получили за свой креатив. В качестве приза за свои старания они получили медицинское оборудование от межународной компании.

Видео: Медики-онкологи из Чернигова (YouTube/Сегодня)

В ролике показаны мужчины-врачи которые поздравляют женщин в форме песни. Отмечается, что слова, музыка и режиссура - дело рук самих врачей

"Когда возникла такая идея, мы не рассчитывали на подобную популярность и такой результат. Сначала это было поздравление своих женщин, мы ежегодно поздравляем наших женщин", – рассказал главврач Черниговского онкодиспансера Валерий Зуб.

Но самый большой приз за свою креативность онкологи получили от иностранной компании, которая занимается производством медицинского оборудования.

"Увидев наш видеоклип, они очень хорошо отозвались о нашем видео и наших девушках, и нашей администрации, и они предложили сотрудничество", – заявила пресс-секретарь Черниговского онкодиспансера Ульяна Ковальчук.

После нескольких дней ролика в сети, врачи стали действительно звездами. Их даже стали узнавать на улицах.

Как ранее сообщалось, в сети рассказали о коррупции в медицинских учебных заведениях (видео).

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Теги: врачи
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