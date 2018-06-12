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Український фільм покажуть на міжнародному кінофестивалі

STYLERLIFE        12.06.2018 - 18:58
Кадр з відео (YouTube/Dergkino Ukraine)
Кадр з відео (YouTube/Dergkino Ukraine)

Картина "Вулкан" потрапила в програму Мюнхенського кінофестивалю

Фільм українського режисера Романа Бондарчука "Вулкан" покажуть на Мюнхенському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у соцмережі Facebook.

"Вулкан" є художнім дебютом режисера. Фільм створювали у копродукції України та Німеччини за підтримки Держкіно.

Головний герой Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ. У складі моніторингової місії відправляється на кордон з Кримом. Серія дивних збігів залишає Лукаса один на один з таємничим всесвітом південного степу, де життя здається відірваним від будь-якої структури.

Відео: Тизер "Вулкан" (YouTube/Dergkino Ukraine)

У 2015 році сценарій цього фільму отримав премію Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова". Автори сценарію - Алла Тютюнник, Дар'я Аверченко та Роман Бондарчук.

Світова прем'єра фільму "Вулкан" відбудеться 1 липня у рамках міжнародного кінофестивалю в Карлових-Варах.

До речі, журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступило з вимогою звільнити Сенцова.

Під час проведення російського кінофестивалю "Кінотавр", представники журі конкурсу "Дебют. Кінотавр" зі сцени зачитали заяву з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у окупованому Криму. Крім того, в заяві згадали і режисера Кирила Серебрєннікова, який очікує суду по справі "Сьомої студії".

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Теги: фільми, Госкино, кинофестиваль
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