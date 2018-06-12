Украинский фильм покажут на международном кинофестивале

Картина "Вулкан" попала в программу Мюнхенского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" покажут на Мюнхенском международном кинофестивале. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в соцсети Facebook.

"Вулкан" является художественным дебютом режиссера. Фильм создавали в копродукции Украины и Германии при поддержке Госкино.

Главный герой Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной вселенной южной степи, где жизнь кажется оторванной от любой структуры.

Видео: Тизер "Вулкан" (YouTube/Dergkino Ukraine)

В 2015 году сценарий этого фильма получил премию Международного литературного конкурса "Коронация слова". Авторы сценария - Алла Тютюнник, Дарья Аверченко и Роман Бондарчук.

Мировая премьера фильма "Вулкан" состоится 1 июля в рамках международного кинофестиваля в Карловых-Варах.

Кстати, жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.

Во время проведения российского кинофестиваля "Кинотавр", представители жюри конкурса "Дебют. Кинотавр" зачитали со сцены заявление с требованием отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Кроме того, в заявлении упомянули и режиссера Кирилла Серебренникова, который ожидает суда по делу "Седьмой студии".

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