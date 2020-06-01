Побитий українським МакГрегором російський блогер виявився сином глави МММ

Аскар Можаров, відомий український боєць змішаних єдиноборств, в Пхукеті побив російського блогера і бізнесмена Максима Мернеса. Зараз стало відомо, що Мернес є сином засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді.

Конфлікт між Можаровим і Мернесом, справжнє прізвище якого Мавроді, стався в Пхукеті, де спортсмен зараз живе і проводить тренування. Боєць ММА зустрівся з бізнесменом, щоб розібратися щодо його знущань в Instagram. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Українець розповів, що Мернес поводився зухвало, і, можливо, хотів спровокувати Мажорова. Спортсмен пустив в хід один зі своїх фірмових прийомів і "обережно доторкнувся до його обличчя кулаком".

Тепер бізнесмен говорить про виставковий бій. Таким чином, він хоче покарати Можарова його ж зброєю.

Відомо Максим Мернес переїхав в Таїланд ще 7 років тому. Він навчався в університеті в Бангкоку. Останнім часом бізнесмен живе на острові Пхукет, де у нього є нерухомість.

Стан Мернеса оцінюється в 6 мільйонів доларів. При цьому він зміг заробити на операціях з криптовалютою. Також Мернес є автором декількох книг, серед яких "Мій шлях до мільйона доларів" – вона стала найпопулярнішою його роботою.

Варто зазначити, що Мавроді підтримував свого сина і у 2013 році залучив до розробки криптовалюти MAVRO.

Нагадаємо, український чемпіон з тайського боксу влаштував розборки з "копами" через карантин.

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