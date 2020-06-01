Избитый украинским МакГрегором российский блогер оказался сыном главы МММ

Аскар Можаров, известный украинский боец смешанных единоборств, в Пхукете побил российского блогера и бизнесмена Максима Мернеса. Сейчас стало известно, что Мернес является сыном основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Конфликт между Можаровым и Мернесом, настоящая фамилия которого Мавроди, произошел в Пхукете, где спортсмен сейчас живет и проводит тренировки. Боец ММА встретился с бизнесменом, чтобы разобраться относительно его издевательств в Instagram. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Украинец рассказал, что Мернес вел себя вызывающе, и, возможно, хотел спровоцировать Мажорова. Спортсмен пастил в ход один из своих фирменных захватов и "аккуратно дотронулся до его лица кулаком".

Теперь бизнесмен говорит про выставочный бой. Таким образом, он хочет наказать Можарова его же оружием.

Известно Максим Мернес переехал в Таиланд еще 7 лет назад. Он учился в университете в Бангкоке. В последнее время бизнесмен живет на острове Пхукет, где у него есть недвижимость.

Состояние Мернеса оценивается в 6 миллионов долларов. При этом он смог его сколотить на операциях с криптовалютой. Также Мернес является автором нескольких книг, среди которых "Мой путь к миллиону долларов" – она стала самой популярной его работой.

Стоит отметить, что Мавроди поддерживал своего сына и в 2013 году привлек к разработке криптовалюты MAVRO.

Напомним, украинский чемпион по тайскому боксу устроил разборки с "копами" из-за карантина.

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