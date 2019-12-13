Український шоумен записав нову пісню, в якій пропагує емоційну відкритість

JULIK (фото: прес-служба співака)

JULIK випустив довгоочікувану пісню "Вино"

Екс-учасник гурту DZIDZIO, шоумен JULIK після тривалого затишшя повертається з новим музичним звучанням. Увесь час артист працював над створенням альбому, саме трек "Вино" буде одним з перших у ньому.

"Ідея пісні прийшла в голову швидко, але як правило, до свого продукту руки доходять в останню чергу, тому й продакшн даного треку тягнувся доволі довго", - говорить артист.

JULIK (фото: прес-служба співака)

Якщо розбирати текст пісні дослівно, то у ній описана історія людини, якій в цьому випадку вино допомогло відкрити емоції та налаштуватись на гарний вечір.

Насправді ж посил треку кардинально інший і аж ніяк не пропагує алкоголізм. Він полягає у тому, що іноді потрібно вміти відкинути усі проблеми, зарядитися позитивним настроєм та бути відкритим.

"Саме у зимовий період і народилися рядки приспіву, а це час глінтвейну! У цей час треба зігрівати себе гарячими емоціями і танцями, про що власне і пісня", - з усмішкою каже JULIK.

JULIK - Вино