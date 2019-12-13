ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский шоумен пропагандирует эмоциональную открытость в новой песне

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 12:34
Украинский шоумен пропагандирует эмоциональную открытость в новой песне
JULIK (фото: пресс-служба певца)

JULIK выпустил долгожданную песню "Вино"

Экс-участник группы DZIDZIO, шоумен JULIK после продолжительного затишья возвращается с новым музыкальным звучанием. Все время артист работал над созданием альбома, именно трек "Вино" будет одним из первых в нем.

"Идея песни пришла в голову быстро, но как правило, к своему продукту руки доходят в последнюю очередь, поэтому и продакшн данного трека тянулся довольно долго", - говорит артист.

Украинский шоумен пропагандирует эмоциональную открытость в новой песне

JULIK (фото: пресс-служба певца)

Если разбирать текст песни дословно, то в ней описана история человека, которому в этом случае вино помогло открыть эмоции и настроиться на хороший вечер.

На самом же деле посыл трека кардинально другой и отнюдь не пропагандирует алкоголизм. Он заключается в том, что иногда нужно уметь отбросить все проблемы, зарядиться позитивным настроением и быть открытым.

"Именно в зимний период и родились строки припева, а это время глинтвейна! В это время надо согревать себя горячими эмоциями и танцами, о чем собственно и песня", - с улыбкой говорит JULIK.

JULIK - Вино

Популярная украинская рок-группа показала психологический триллер о поиске себя Светлая грусть: певица из Луганска сняла клип во Львове и "взорвала" сеть
Новости Украины музыка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь