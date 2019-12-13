Украинский шоумен пропагандирует эмоциональную открытость в новой песне

JULIK (фото: пресс-служба певца)

JULIK выпустил долгожданную песню "Вино"

Экс-участник группы DZIDZIO, шоумен JULIK после продолжительного затишья возвращается с новым музыкальным звучанием. Все время артист работал над созданием альбома, именно трек "Вино" будет одним из первых в нем.

"Идея песни пришла в голову быстро, но как правило, к своему продукту руки доходят в последнюю очередь, поэтому и продакшн данного трека тянулся довольно долго", - говорит артист.

JULIK (фото: пресс-служба певца)

Если разбирать текст песни дословно, то в ней описана история человека, которому в этом случае вино помогло открыть эмоции и настроиться на хороший вечер.

На самом же деле посыл трека кардинально другой и отнюдь не пропагандирует алкоголизм. Он заключается в том, что иногда нужно уметь отбросить все проблемы, зарядиться позитивным настроением и быть открытым.

"Именно в зимний период и родились строки припева, а это время глинтвейна! В это время надо согревать себя горячими эмоциями и танцами, о чем собственно и песня", - с улыбкой говорит JULIK.

JULIK - Вино