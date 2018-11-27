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Українцям дали поради, як поговорити з дитиною про війну і тероризм

STYLERЖиття    27.11.2018 - 11:45
Українцям дали поради, як поговорити з дитиною про війну і тероризм
Фото: (pxhere.com)

Світлана Ройз підняла актуальну тему

25 листопада на території Керченської протоки українські кораблі ВМС були атаковані російськими військовими. Через надзвичайну ситуацію Петро Порошенко скликав військовий кабінет, на якому було прийнято рішення ввести в країні воєнний стан. Психолог Світлана Ройз вирішила підняти актуальну тему і розповіла у Facebook, як поговорити з дитиною про війну і тероризм.

В повідомленні написано: "Я писала цей матеріал – про те, як говорити з дітьми про тероризм – кілька років тому. Зараз інший контекст. Я зараз не встигаю написати окремий текст про поточну ситуацію. Але важливі дії і наші реакції – і при введенні військового стану – незмінні".

Як каже Світлана, ми не можемо вплинути на світ — ми можемо вплинути на себе у світі і на те, яку ми формуємо проекцію — у внутрішньому світі у своєї дитини. Ми зіткнулися з тим, що в сучасному світі, на жаль, є тільки ілюзія безпеки, але ми можемо стати безпечною опорою в житті дитини. Важливо, щоб під зовнішньою нестабільністю була хоча б стабільність внутрішня. Також важливо не показувати свою стурбованість дитині.

Далі психолог розповідає, як необхідно правильно говорити з дитиною на складні теми. "Будь-яка дитина будь-якого віку знаходиться в контакті з почуттями дорослого. Навіть якщо ми нічого не говоримо, але переживаємо, дитина "втягується" у нашу воронку. Чим активніше емоції, тим важливіше раціоналізація — пояснення", – говорить Ройз.

Дитині до 10 років можна тактовно і обережно спробувати пояснити ситуацію, але зробити акцент на те, що батьки поруч. "Дуже важливий акцент на тому, що — від того, що в світі є група жорстоких людей, сам світ не є поганим. І більшості людей можна довіряти", – пояснила психолог.

Психолог запевняє, що складна тема — це завжди привід поговорити. Також експерт вважає, важливо обговорити з дитиною, що робити в екстремальних ситуаціях, уточнити: чи пам'ятає він прізвище, адресу або телефон, по якому може зателефонувати в разі непередбаченої ситуації.

Українцям дали поради, як поговорити з дитиною про війну і тероризмСкріншот поста: (facebook.com/svetlanaroyz)

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