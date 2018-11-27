Украинцам дали совет, как поговорить с ребенком о войне и терроризме

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Светлана Ройз подняла актуальную тему

25 ноября на территории Керченского пролива украинские корабли ВМС были атакованы российскими военными. Из-за чрезвычайной ситуации Петр Порошенко созвал военный кабинет, на котором было принято решение ввести в стране военное положение. Психолог Светлана Ройз решила затронуть актуальную тему и рассказала в Facebook, как поговорить с ребенком о войне и терроризме.

В сообщении написано: "Я писала этот материал – о том, как говорить с детьми о терроризме – несколько лет назад. Сейчас контекст другой. Я сейчас не успеваю написать отдельный текст о текущей ситуации. Но важные действия и наши реакции – и при введении военного положения – неизменны".

Как говорит Светлана, мы не можем повлиять на мир — мы можем повлиять на себя в мире и на то, какую мы формируем проекцию — во внутреннем мире у своего ребенка. Мы столкнулись с тем, что в современном мире, к сожалению, есть только иллюзия безопасности, но мы можем стать безопасной опорой в жизни ребенка. Важно, чтобы во внешней нестабильности была хотя бы стабильность внутренняя. Также важно не показывать свою обеспокоенность ребенку.

Далее психолог рассказывает, как необходимо правильно говорить с ребенком на сложные темы. "Любой ребенок любого возраста находится в контакте с чувствами взрослого. Даже если мы ничего не говорим, но переживаем, ребенок "втягивается" в нашу воронку. Чем активнее эмоции, тем важнее рационализация — объяснение", – говорит Ройз.

Ребенку до 10 лет можно тактично и аккуратно попытаться объяснить ситуацию, но сделать акцент на то, что родители рядом. "Очень важен акцент на том, что — от того, что в мире есть группа жестоких людей, сам мир не плох. И большинству людей можно доверять", – пояснила психолог.

Психолог заверяет, что сложная тема — это всегда повод поговорить. Также эксперт считает, важно обсудить с ребенком, что делать в экстремальных ситуациях, уточнить: помнит ли он фамилию, адрес или телефон, по которому он пожет позвонить в случае непредвиденной ситуации.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanaroyz)

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