Українцям хочуть спростити прописку: що зміниться після прийняття закону

Фото: Прописка (facebook.com/znaj.ua)

Процедуру пропонують істотно спростити і прискорити

Українські депутати вирішили істотно спростити реєстрацію місця проживання. Про це йдеться в новому законопроекті № 9218 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", який зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Депутати запропонували спростити реєстрацію місця проживання і запровадити принцип, за яким місце реєстрації буде ставитися тільки при подачі одної заяви. При чому зробити це можна буде онлайн.

На даний момент українцям доводиться збирати 4-5 різних довідок та бути присутніми особисто при реєстрації. Крім того, штамп про прописку ставиться в паспорт в обов'язковому порядку.

Новим законопроектом пропонується скасувати всі непотрібні документи, такі як довідка про склад сім'ї, довідка з попереднього місця проживання та інші. Також реєстрація буде проводитися протягом одного дня після звернення, а не протягом 10 днів, як це робиться зараз.

Будь-які органи та інстанції, яким потрібно буде отримати інформацію про місце проживання українця, достатньо буде перевірити дані в Єдиній базі інформаційної системи.

Крім того, депутати пропонують скасувати обов'язкове внесення в паспорт штамп про реєстрацію – цю позначку можна буде ставити за бажанням заявника.

Власника житла, батьків, органи опіки та інші інстанції інформуватимуться про реєстрацію. Факт реєстрації місця проживання українця не буде підставою для набуття або позбавлення людини будь-яких прав на житло.

Якщо за однією адресою виявиться зареєстровано більше трьох сімей – то це може стати приводом для ретельної перевірки та блокування цієї адреси.

У проекті зазначено, що українець, який не проживає за вказаною адресою реєстрації, не буде оштрафований. Проте штраф можуть отримати ті, хто надасть неправдиву інформацію про реєстрацію. Він становитиме 1700 гривень. Також штраф передбачений за проживання без реєстрації на новому місці протягом 90 днів після зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання. Такий штраф складе від 340 до 850 гривень.

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Відео: РБК-Україна