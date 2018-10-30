Украинцам хотят упростить прописку: что изменится после принятия закона

Фото: Прописка (facebook.com/znaj.ua)

Процедуру предлагают существенно упростить и ускорить

Украинские депутаты решили существенно упростить регистрацию места проживания. Об этом говорится в новом законопроекте № 9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Депутаты предложили упростить регистрацию места проживания и ввести принцип, по которому место регистрации будет ставиться только при подаче одного заявления. При чем сделать это можно будет онлайн.

На данный момент украинцам приходится собирать 4-5 различных справок и присутствовать при регистрации лично. Кроме того, штамп о прописке ставится в паспорт в обязательном порядке.

Новым законопроектом предлагается отменить все ненужные документы, такие как справка о составе семьи, справка с предыдущего места проживания и прочие. Также регистрация будет проводиться в течении одного дня после обращения, а не в течении 10 дней, как это делается по факту сейчас.

Любые органы и инстанции, которым нужно будет получить информацию о месте проживания украинца, достаточно будет проверить данные в Единой базе информационной системы.

Кроме того, депутаты предлагают отменить обязательное внесение в паспорт штампа о регистрации – эту отметку можно будет ставить по желанию заявителя.

Владельца жилья, родителей, органы опеки и другие инстанции будут информироваться о регистрации. Факт регистрации места проживания украинца не будет являться основанием для приобретения или лишения человека каких-либо прав на жилье.

Если по одному адресу окажется зарегистрировано более трех семей – то это может стать поводом для тщательной проверки и блокировки данного адреса.

В проекте указано, что украинец, который не проживает по указанному адресу регистрации, не будет оштрафован. Однако штраф могут получить те, кто предоставит ложную информацию о регистрации. Он составит 1700 гривен. Также штраф предусмотрен за проживание без регистрации на новом месте в течении 90 дней после снятия с регистрации по предыдущему месту проживания. Такой штраф составит от 340 до 850 гривен.

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Видео: РБК-Украина