Українцям пояснили, чому ескалатори небезпечні для дітей: показові відео

Ескалатори знаходяться в багатьох місцях громадського користування, але незважаючи зовнішню безпеку, вони становлять велику загрозу, особливо для дітей.

У матеріалі Styler читайте, як правильно користуватися цими пристроями, щоб зберегти життя дитині.

Чим небезпечний ескалатор для дітей

на рухомих сходах малюкам важко утримати рівновагу, тому висока ймовірність падіння, важливо тримати їх за руку;

візочок може перевернутися, тому дитину потрібно з нього виймати;

звисаючи з перил і забираючись на них, можна впасти з великої висоти;

одяг дитини може затягнути під ескалатор, особливо на вході і виході з нього, а зупинити потужні механізми швидко не вийде;

граючи з рухомими поручнями, під них може затягнути дитячі пальці, волосся, одяг, і це призведе до травм.

Дуже часто підлітки катаються на поручнях або знаходяться на ескалаторах без супроводу дорослих. Ви повинні пояснити дитині, що під час перебування на ескалаторі балуватися не можна. Це може призвести до травм або трагедії.

Приклади небезпечної поведінки дітей і дорослих на ескалаторі

Нижче на відео показано, що може бути, якщо не дістати дитину з коляски. Не дозволяйте діставати малюка дітям, це повинен зробити тільки дорослий!

На другому відео показана страшна історія, як дідусь спускався з дитиною на руках. На жаль, дідусь не вижив, а дитина травмована. Ви повинні запам'ятати, що спускатися по ескалатору важливо, тримаючи дитину за руку, а не на руках.

А ось на третьому ролику показано, що може статися, якщо дитина грає на ескалаторі, а батьки за ним не дивляться. Малюк отримав травму хребта, поки батьки пили каву в кафе.

На четвертому ролику ви можете побачити, як небезпечно підліткам кататися на поручнях ескалатора. Дитина не втрималася і впала з висоти...