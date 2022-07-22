Украинцам объяснили, почему эскалаторы опасны для детей: показательные видео

Эскалаторы находятся во многих местах общественного пользования, но несмотря внешнюю безопасность, они представляют большую угрозу, особенно для детей.

В материале Styler читайте, как правильно пользоваться этими устройствами, чтобы сохранить жизнь ребенку.

Чем опасен эскалатор для детей

на движущейся лестнице малышам трудно удержать равновесие, поэтому высока вероятность падения, важно держать их за руку;

коляска может перевернуться, поэтому ребенка нужно из нее вынимать;

свисая с перил и забираясь на них, можно упасть с большой высоты;

одежду ребенка может затянуть под эскалатор, особенно на входе и выходе из него, а остановить мощные механизмы быстро не получится;

играя с движущимися поручнями, под них может затянуть детские пальцы, волосы, одежду, и это приведет к травмам.

Очень часто подростки катаются на поручнях или находятся на эскалаторах без сопровождения взрослых. Вы должны объяснить ребенку, что во время нахождения на эскалаторе баловаться нельзя. Это может привести к травмам или трагедии.

Примеры опасного поведения детей и взрослых на эскалаторе

Ниже на видео показано, что может быть, если не достать ребенка из коляски. Не позволяйте доставать малыша детям, это должен сделать только взрослый!

На втором видео показана страшная история, как дедушка спускался с ребенком на руках. К сожалению, дедушка не выжил, а ребенок травмирован. Вы должны запомнить, что спускаться по эскалатору важно, держа ребенка за руку, а не на руках.

А вот на третьем ролике показано, что может случиться, если ребенок играет на эскалаторе, а родители за ним не смотрят. Малыш получил травму позвоночника, пока родители пили кофе в кафе.

На четвертом ролике вы можете увидеть, как небезопасно подросткам кататься на поручнях эскалатора. Ребенок не удержался и упал с высоты...