Українцям пояснили, чому ескалатори небезпечні для дітей: показові відео

Ескалатори знаходяться в багатьох місцях громадського користування, але незважаючи зовнішню безпеку, вони становлять велику загрозу, особливо для дітей.
У матеріалі Styler читайте, як правильно користуватися цими пристроями, щоб зберегти життя дитині.
Дуже часто підлітки катаються на поручнях або знаходяться на ескалаторах без супроводу дорослих. Ви повинні пояснити дитині, що під час перебування на ескалаторі балуватися не можна. Це може призвести до травм або трагедії.
Нижче на відео показано, що може бути, якщо не дістати дитину з коляски. Не дозволяйте діставати малюка дітям, це повинен зробити тільки дорослий!
На другому відео показана страшна історія, як дідусь спускався з дитиною на руках. На жаль, дідусь не вижив, а дитина травмована. Ви повинні запам'ятати, що спускатися по ескалатору важливо, тримаючи дитину за руку, а не на руках.
А ось на третьому ролику показано, що може статися, якщо дитина грає на ескалаторі, а батьки за ним не дивляться. Малюк отримав травму хребта, поки батьки пили каву в кафе.
На четвертому ролику ви можете побачити, як небезпечно підліткам кататися на поручнях ескалатора. Дитина не втрималася і впала з висоти...
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