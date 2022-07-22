Украинцам объяснили, почему эскалаторы опасны для детей: показательные видео

Эскалаторы находятся во многих местах общественного пользования, но несмотря внешнюю безопасность, они представляют большую угрозу, особенно для детей.
В материале Styler читайте, как правильно пользоваться этими устройствами, чтобы сохранить жизнь ребенку.
Очень часто подростки катаются на поручнях или находятся на эскалаторах без сопровождения взрослых. Вы должны объяснить ребенку, что во время нахождения на эскалаторе баловаться нельзя. Это может привести к травмам или трагедии.
Ниже на видео показано, что может быть, если не достать ребенка из коляски. Не позволяйте доставать малыша детям, это должен сделать только взрослый!
На втором видео показана страшная история, как дедушка спускался с ребенком на руках. К сожалению, дедушка не выжил, а ребенок травмирован. Вы должны запомнить, что спускаться по эскалатору важно, держа ребенка за руку, а не на руках.
А вот на третьем ролике показано, что может случиться, если ребенок играет на эскалаторе, а родители за ним не смотрят. Малыш получил травму позвоночника, пока родители пили кофе в кафе.
На четвертом ролике вы можете увидеть, как небезопасно подросткам кататься на поручнях эскалатора. Ребенок не удержался и упал с высоты...
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