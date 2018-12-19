Українцям розповіли, що потрібно робити, якщо в поліклініках немає вакцин

Колаж РБК-Україна

За минулий тиждень в Україні на кір захворіло більше двох тисяч людей

Фахівці МОЗ розповіли про те, яка ситуація з епідемією кору в Україні і пояснили, що потрібно робити, якщо в кабінеті вакцинації в медичних установах кажуть, що немає вакцин. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Медики пояснили, що вакцини в регіони повинні надходити вчасно і найближче постачання від таких захворювань як кір, паротит і краснуха, заплановане на кінець грудня 2018 року.

"Якщо в кабінеті вакцинації кажуть, що вакцини немає, то потрібно звернутися до головного лікаря медичного закладу для з'ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, то можна звернутися в департамент або управління охорони здоров'я у вашій області. Саме обласний департамент охорони здоров'я зобов'язаний моніторити залишки вакцин у кожному медичному закладі області і при потребі перерозподіляти їх між ними", - сказано на сайті МОЗ.

Фахівці повідомили, що за минулий тиждень в Україні на кір захворіло 2652 людини – з них 1759 дітей. Одна однорічна дитина померла, так як у неї не було планової вакцинації від кору. І це вже 16 випадок в Україні за 2018 рік.

Медики нагадують, що захистити дітей можна тільки з допомогою обов'язкової вакцинації і рекомендують якомога швидше зробити всі необхідні щеплення, дотримуючись Календаря вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі від кору померла дитина.

А також розповідали про те, що 10 грудня МОЗ направило в регіони майже 400 тисяч вакцин.

Відео: РБК-Україна