Украинцам рассказали, что нужно делать, если в поликлиниках нет вакцин

Коллаж РБК-Украина

За прошлую неделю в Украине корью заболело более двух тысяч человек

Специалисты МОЗ рассказали о том, как обстоит ситуация с эпидемией кори в Украине и объяснили, что нужно делать, если в кабинете вакцинации в медицинских учреждениях говорят, что нет вакцин. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

Медики объяснили, что вакцины в регионы должны поступать вовремя и ближайшая поставка от таких заболеваний как корь, паротит и краснуха, запланирована на конец декабря 2018 года.

"Если в кабинете вакцинации говорят, что вакцины нет, то нужно обратиться к главному врачу медицинского учреждения для выяснения причины. Если главный врач не может предоставить необходимую информацию, то можно обратиться в департамент или управление охраны здоровья в вашей области. Именно областной департамент охраны здоровья обязан мониторить остатки вакцин в каждом медицинском учреждении области и при потребности перераспределять их между ними", - сказано на сайте МОЗ.

Специалисты сообщили, что за прошлую неделю в Украине корью заболело 2652 человека – из них 1759 детей. Один годовалый ребенок умер, так как у него было плановой вакцинации от кори. И это уже 16 случай в Украине за 2018 год.

Медики напоминают, что защитить детей можно только с помощью обязательной вакцинации и рекомендуют как можно быстрее сделать все необходимые прививки, придерживаясь Календаря вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе от кори умер ребенок.

А также рассказывали о том, что 10 декабря МОЗ отправило в регионы почти 400 тысяч вакцин.

Видео: РБК-Украина