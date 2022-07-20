Стало відомо, коли відкриються додаткові садочки в Києві

У Києві поступово відкриватимуть дитячі садки. На сьогоднішній день в столиці працюють 38 дошкільних установ.
Ці сади чергові і доступні вони лише тим батькам, які працюють в критичній інфраструктурі або служать в ЗСУ.
Коли відкриватимуть ще садочки розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він повідомив, що зараз в столиці ходять в садочки 1750 дітей. Природно, працюють тільки ті сади, в яких є укриття.
"Головною передумовою відкриття дошкільного навчального закладу була наявність укриття. Крім того, місто розробило досить дієвий механізм віднесення до чергових садків дітей виключно працюючих батьків або проходять службу в Збройних силах або правоохоронних структурах", - зазначив Мондриївський.
Для киян, чиї діти вже ходили в той чи інший садок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків в свій ДОУ і отримати направлення в черговий садок в районі.
Для батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитися в київський садок і після цього також звернутися в свій ДНЗ і отримати направлення.
Валентин Мондриївський повідомив, що садочки в усіх районах відкриватимуть поступово, враховуючи наповнюваність вже відкритих дошкільних закладів.
Він зазначив, що в разі необхідності місто готове додатково відкрити необхідну кількість садочків, які вже відповідають вимогам безпеки.
Нагадаємо, що українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС і поліції, для учнів не відкриються.
Додамо, перед цим у освітнього омбудсмена пояснили, хто готує укриття для учнів і чи треба батькам "скидатися".