Украинцам рассказали, когда откроются дополнительные садики в Киеве

В Киеве постепенно будут открывать детские садики. На сегодняшний день в столице работают 38 дошкольных учреждений.
Эти сады дежурные и доступны они лишь тем родителям, которые работают в критической инфраструктуре или служат в ВСУ.
Когда будут открывать еще садики рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он сообщил, что сейчас в столице ходят в сад 1750 детей. Естественно, работают только те сады, в которых есть укрытия.
"В столице уже работают 38 садиков, в которые записано 1750 детей. Главной предпосылкой открытия дошкольного учебного заведения было наличие укрытия. Кроме того, город разработал достаточно действенный механизм отнесения к дежурным садам детей исключительно работающих родителей или проходящих службу в Вооруженных силах или правоохранительных структурах", - отметил Мондриевский.
Для киевлян, чьи дети уже ходили в тот или иной садик, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей в свой ДОУ и получить направление в дежурный садик в районе.
Для родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого также обратиться в свой ДОУ и получить направление.
Валентин Мондриевский сообщил, что садики во всех районах будут открывать постепенно, учитывая наполняемость уже открытых дошкольных учреждений.
Он отметил, что в случае необходимости город готов дополнительно открыть необходимое количество садиков, которые уже отвечают требованиям безопасности.
Напомним, что украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются.
Добавим, перед этим у образовательного омбудсмена объяснили, кто подготавливает укрытия для учеников и надо ли родителям "сбрасываться".