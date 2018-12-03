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Українцям розповіли, як поліпшити старі радіатори у квартирі

STYLERЖиття    03.12.2018 - 12:32
Українцям розповіли, як поліпшити старі радіатори у квартирі
Фото: Колаж РБК-Україна

Погані батареї значно збільшать витрати на опалення

Погані батареї в будинку не тільки не забезпечать будинок теплом, але й збільшать витрати сім'ї на опалення. Як підвищити енергоефективність радіаторів і коли краще провести їх заміну розповів інженер Олексій Лепешко, передає News Анголенко.

Багатоповерхові будинки в Україні, побудовані в більшості своїй більше 50 років тому, давно потребують капітальних ремонтів та термомодернізації. Чавунні батареї опалення в квартирах – не виняток. І, незважаючи на стійкість до корозії, вони рано чи пізно виходять з ладу. Крім того, енергоефективність чавунних радіаторів дуже низька.

Заміну батарей можна провести в неопалювальний період, так як воду зі стояків буде злити набагато простіше. Але, щоб перевірити якість монтажу і рівень нагрівання радіатора, потрібно дочекатися похолодання.

Перед демонтажем старих батарей потрібно звернутися у керуючу компанію, що обслуговує ваш будинок. Подати заявку на злив стояка опалення можна у телефонному режимі або в центрі обслуговування клієнтів. Всі роботи бажано проводити в міжопалювальний сезон. При відсутності дозвільних документів на злив стояка роботи будуть вважатися незаконними.

Якщо батареї гріють недостатньо, а стояк гарячий, швидше за все в системі утворилася повітряна пробка, що перешкоджає циркуляції води. У таких випадках експерти рекомендують регулярно стравляти повітря з системи, не чекаючи появи проблем.

Також сучасні батареї можна обладнати автоматичними повітрявідводчиками. Якщо їх немає, для спуску повітря з батареї потрібно буде відкрутити кришку на радіаторі. Щоб уникнути затоплення, бажано запросити для виконання цієї процедури спеціаліста.

Батареї можуть бути холодними і при неправильному підключенні до системи, і при порушеннях циркуляції води. Якщо немає можливості переварити систему, вирішити проблему поганої циркуляції води допоможе подовжувач протоки.

Ми писали, як французи економлять на комуналці. Середній "теплий" місяць у Франції коштує 70 євро, але при цьому більшість включають обігрівач на мінімум.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших шести виробників теплоенергії (ТКЕ) на 15,9-19,8%.

Як відомо, голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що оптова ринкова ціна електроенергії з початку 2019 року може зрости мінімум на 15%.

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