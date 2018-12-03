Украинцам рассказали, как улучшить старые радиаторы в квартире

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Плохие батареи значительно увеличат расходы на отопление

Плохие батареи в доме не только не обеспечат дом теплом, но и увеличат расходы семьи на отопление. Как повысить энергоэффективность радиаторов и когда лучше произвести их замену рассказал инженер Алексей Лепешко, передает News Aнголенко.

Многоэтажные дома в Украине, построенные в большинстве своем более 50 лет назад, давно нуждаются в капитальных ремонтах и термомодернизации. Чугунные батареи отопления в квартирах – не исключение. И, несмотря на устойчивость к коррозии, они рано или поздно выходят из строя. Помимо того, энергоэффективность чугунных радиаторов очень низкая.

Замену батарей можно провести в неотопительный период, так как воду со стояков будет слить гораздо проще. Но, чтобы проверить качество монтажа и уровень нагрева радиатора, нужно дождаться похолодания.

Перед демонтажем старых батарей нужно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом. Подать заявку на слив стояка отопления можно в телефонном режиме либо в центре обслуживания клиентов. Все работы желательно проводить в межотопительный сезон. При отсутствии разрешительных документов на слив стояка работы будут считаться незаконными.

Если батареи греют недостаточно, а стояк горячий, скорее всего в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая циркуляции воды. В таких случаях эксперты рекомендуют регулярно стравлять воздух из системы, не дожидаясь появления проблем.

Также современные батареи можно оборудовать автоматическими воздухоотводчиками. Если воздухоотводчика нет, для спуска воздуха из батареи нужно будет открутить заглушку на радиаторе. Чтобы избежать затопления, желательно пригласить для выполнения этой процедуры специалиста.

Батареи могут быть холодными и при неправильном подключении к системе, и при нарушении циркуляции воды. Если нет возможности переварить систему, решить проблему плохой циркуляции воды поможет удлинитель протока.

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