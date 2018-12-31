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Українцям розповіли, як захистити квартиру від злодіїв під час свят

STYLERЖиття    31.12.2018 - 11:45

Відео: (YouTube/Сьогодні)

За даними охоронних фірм, щогодини в Києві обкрадають, мінімум, одну квартиру. А на свята число крадіжок значно збільшується. Пов'язано це з тим, що власники будинків виїжджають з міста, що грає на руку шахраям. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Як злодії обирають жертву, зняла камера в багатоповерхівці. Троє злочинців за дві хвилини зламують замок і заходять в квартиру. Через 15 хвилин вони вже виходять з повними руками і рюкзаками награбованого.

Українцям розповіли, як захистити квартиру від злодіїв під час святСкріншот відео: YouTube/Сьогодні)

Уточнюється, що квартирні злодії можуть вкрасти не тільки гроші і коштовності. Вони забирають все: від косметики до харчових продуктів. До того ж, вони професіонали своєї справи, і немає схованки, якої б вони не змогли знайти. Щоб у шахрая не було часу на пошуки, треба ставити сигналізацію.

Експерти рекомендують не шкодувати грошей на двері, вона повинна бути високого класу взломостійкості, оскільки відкрити такі двері без ключа буде складно. А ось двері не самої гарної якості зможуть зламати за 3-5 хвилин.

Також не буде зайвим сейф для зберігання цінних речей. А щоб підсилити захист, на вікнах квартир першого та останнього поверхів потрібно поставити решітки.

Нагадаємо, що шахраї вкрали 3,5 мільйона у відвідувача київського кафе. Директор компанії, яка займається вивченням громадської думки, прийшов в кафе з сумкою в якій знаходились 100 тисяч доларів і 20 тисяч євро. Поки чоловік пив каву, він потрапив у поле зору кишенькових злодіїв, які вирішили його "обчистити".

Ми писали, що шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч гривень, після чого вона померла під час допиту. Як розповіла потерпіла, пенсіонерка Фаїна Стацюк, інцидент стався у вівторок після обіду. До них у двері подзвонила невідома жінка, представилася соціальним працівником і заявила, що принесла їм соцдопомогу.

Раніше також повідомлялося про те, що в Києві викрадачі авто побилися з патрульними. Один з правоохоронців постраждав. Під час затримання зловмисники спровокували бійку, в результаті якої працівник патрульної поліції отримав тілесні ушкодження.

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