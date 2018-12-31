Украинцам рассказали, как защитить квартиру от воров во время праздников

Видео: (YouTube/Сегодня)

По данным охранных фирм, ежечасно в Киеве обворовывают, минимум, одну квартиру. А на праздники число краж значительно увеличивается. Связано это с тем, что владельцы домов выезжают из города, что играет на руку мошенникам. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Как воры выбирают жертву, сняла камера в многоэтажке. Трое преступников за две минуты взламывают замок и заходят в квартиру. Через 15 минут они уже выходят с полными руками и рюкзаками награбленного.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Уточняется, что квартирные воры могут украсть не только деньги и драгоценности. Они забирают все: от косметики до пищевых продуктов. К тому же, они профессионалы своего дела, и нет тайника, который они бы не смогли найти. Чтобы у мошенника не было времени на поиски, надо ставить сигнализацию.

Эксперты рекомендуют не жалеть денег на дверь, она должна быть высокого класса взломостойкости, поскольку открыть такую дверь без ключа будет сложно. А вот дверь не самого хорошего качества смогут сломать за 3-5 минут.

Также не будет лишним сейф для хранения ценных вещей. А чтобы усилить защиту, на окнах квартир первого и последнего этажей нужно поставить решетки.

Напомним, что мошенники украли 3,5 миллиона у посетителя киевского кафе. Директор компании, которая занимается изучением общественного мнения, пришел в кафе с сумкой в которой находились 100 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Пока мужчина пил кофе, он попал в поле зрения карманников, которые решили его "обчистить".

Мы писали, что мошенница похитила у пенсионеров 60 тысяч гривен, после чего она умерла во время допроса. Как рассказала потерпевшая, пенсионерка Фаина Стацюк, инцидент произошел во вторник после обеда. К ним в дверь позвонила неизвестная женщина, представилась соцработником и заявила, что принесла им соцпомощь.

Ранее также сообщалось о том, что в Киеве угонщики авто подрались с патрульными. Один из правоохранителей пострадал. Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку, в результате которой работник патрульной полиции получил телесные повреждения.