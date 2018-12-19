Українців попередили про сильні морози 19 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах температура опуститься нижче -14 градусів

У середу, 19 грудня в Україні очікується істотне зниження температури повітря, в деяких областях пройде мокрий сніг. Про це повідомляє УНІАН.

На сході, за прогнозом синоптиків, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -2 градуси. Вночі очікується до -9 градусів.

На півдні україни мінлива хмарність, місцями можливий невеликий мокрий сніг. Вночі від -2 до -4 градусів. Вдень від -2 до +2 градусів.

В північних областях буде хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря опуститься до -11 -12 градусів. Вдень очікується до -8 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На заході країни і ясно без опадів. Синоптики прогнозую сонячну погоду. Вночі температура опуститься до -12 -14 градусів. Вдень очікується від -3 до -5 градусів.

В центральних областях буде холодно, але без опадів. Вночі від -10 до -12 градусів, вдень від -2 до -5 градусів.

У Києві 19 грудня буде ясно, місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря вдень -7 градусів, вночі опуститься до -9 -11 градусів. Вітер північно-східний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик назвали області, де пройде сніг.

А також писали про те, що синоптики розповіли про погоду на Новий рік.