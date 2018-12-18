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"Морозная погода продолжится": синоптик озвучила прогноз на 19 декабря

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 12:14
"Морозная погода продолжится": синоптик озвучила прогноз на 19 декабря
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве ожидается мороз и гололедица

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 19 декабря в Украине будет холодно, намечаются незначительные осадки. Свой прогноз эксперт написала на странице в Facebook. По ее словам, в конце недели украинцев ждет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега.

"Циклон над Атлантикой забрасывает осадки, теплую погоду и ветер в Западную Европу и к нам пока не дотягивается. Циклон над Турцией и Черным морем приведет усиление ветра на Юге и Востоке Украины. А также периодически незначительные осадки", - пишет синоптик.

 

Карта погоды: (facebook.com/tala.didenko)

В большинстве областей Украины ожидаются несущественные осадки и мороз. Ночью температура будет составлять -6-12, местами -10-14 градусов, а днем -3-9 градусов, на Юге будет около нуля, а в Крыму до +4 градусов.

Отмечается, что в столице 19 декабря будут морозы, осадки не прогнозируются. Ночью -7-9 градусов, а днем ​​-5-7 градусов. На дорогах необходимо быть осторожными, поскольку ожидается гололедица.

"В конце недели атлантическая, влажная и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь", - указано в посте.

&quot;Морозная погода продолжится&quot;: синоптик озвучила прогноз на 19 декабря

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде на Новый год.

А также рассказывали о том, что синоптик озвучила прогноз погоды на неделю.

 

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