"Морозная погода продолжится": синоптик озвучила прогноз на 19 декабря

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве ожидается мороз и гололедица

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 19 декабря в Украине будет холодно, намечаются незначительные осадки. Свой прогноз эксперт написала на странице в Facebook. По ее словам, в конце недели украинцев ждет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега.

"Циклон над Атлантикой забрасывает осадки, теплую погоду и ветер в Западную Европу и к нам пока не дотягивается. Циклон над Турцией и Черным морем приведет усиление ветра на Юге и Востоке Украины. А также периодически незначительные осадки", - пишет синоптик.

Карта погоды: (facebook.com/tala.didenko)

В большинстве областей Украины ожидаются несущественные осадки и мороз. Ночью температура будет составлять -6-12, местами -10-14 градусов, а днем -3-9 градусов, на Юге будет около нуля, а в Крыму до +4 градусов.

Отмечается, что в столице 19 декабря будут морозы, осадки не прогнозируются. Ночью -7-9 градусов, а днем ​​-5-7 градусов. На дорогах необходимо быть осторожными, поскольку ожидается гололедица.

"В конце недели атлантическая, влажная и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде на Новый год.

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